Guerre en Ukraine : «Le Poutine que je connaissais était différent»

Il fut le Premier ministre de Vladimir Poutine. Même dans ses pires cauchemars, Mikhaïl Kassianov n’aurait pu imaginer son ancien chef se lancer dans l’invasion de l’Ukraine.

L’ancien Premier ministre de Vladimir Poutine dit ne plus reconnaître son ex-chef.

Premier ministre de Vladimir Poutine 2000 à 2004, Mikhaïl Kassianov estime que la guerre pourrait durer jusqu’à deux ans. Il croit toujours que la Russie reprendra un «chemin démocratique» un jour. Âgé de 64 ans, l’ancien ministre, qui a œuvré au rapprochement entre Moscou et les pays occidentaux ne pensait pas qu’une guerre éclaterait. «Le Poutine que je connaissais était différent», assure-t-il à l’occasion d’un rare entretien accordé à l’ AFP.

Il explique avoir fini par comprendre ce qui se profilait trois jours avant l’invasion, quand Poutine a convoqué dans une mise en scène bien ordonnée les membres de son Conseil de sécurité pour une réunion retransmise à la télévision. «Quand j’ai regardé cette réunion du Conseil de sécurité russe, j’ai fini par comprendre que oui, il y aurait une guerre», dit-il. «Je connais ces gens et en les regardant, j’ai vu que Poutine n’était pas lui-même. Pas sur le plan médical, mais politique», ajoute-t-il. Limogé par le président en 2004, Kassianov avait rejoint l’opposition et est devenu l’un des plus féroces détracteurs du Kremlin. Il dirige aujourd’hui le Parti de la liberté du peuple (PARNAS), un petit parti libéral.