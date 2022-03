Contestation : Le pouvoir thaïlandais veut déloger les manifestants

Armée et gouvernement veulent déloger les manifestants

qui paralysent le centre de Bangkok.

Les «chemises rouges» occupent depuis trois semaines un quartier touristique et commerçant de Bangkok.

«Il y aura une opération pour reprendre Ratchaprasong mais nous ne pouvons révéler le processus, les mesures et le moment, parce que cela dépend de plusieurs facteurs», a déclaré Vejjajiva Les «chemises rouges», qui exigent des élections anticipées, manifestent depuis la mi-mars pour faire tomber le gouvernement et occupent depuis trois semaines un quartier touristique et commerçant autour duquel ils ont érigé des barricades.