Recherche informatique : Le premier homme infecté par un virus informatique

Le Dr Mark Gasson a réussi à s'inoculer un virus informatique dans le corps pour montrer le danger de l'usage des puces de radio-identification.

Le chercheur britannique Mark Gasson, de la University of Reading, serait le premier homme contaminé par un virus informatique au monde. Il est en effet parvenu à inoculer un virus informatique à l'implant électronique qu'il s'était greffé dans la main gauche un an plus tôt. Ce dernier lui servait d'accès sécurisé dans les bâtiments universitaires et pour utiliser son téléphone portable.