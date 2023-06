Logan Brown: Le premier homme transgenre enceint en une d’un magazine

Logan Brown pose dans le numéro de juin de l’édition britannique de «Glamour». En couverture, le titre: «Trans, enceinte et fière».

Juin est le mois des fiertés LGBTQIA+. À cette occasion, l’édition britannique de «Glamour» consacre son numéro édition à la transparentalité et à l’homoparentalité. Des hommes trans et des lesbiennes racontent leur expérience de la grossesse et des soins médicaux qui s’y rapportent. Le choix du modèle en couverture est une première: Logan Brown, Britannique âgé de 27 ans, un homme trans enceinte. Au moment de la prise du cliché, il était à deux semaines de donner naissance à sa fille, Nova.