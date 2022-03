Au Japon – Le premier lycée consacré à l'e-sport va ouvrir ses portes

Une compétition serrée

La saison 3 des POST Esports Masters sur le jeu « Clash Royale » bat son plein, avec un niveau de jeu toujours plus élevé. Seize sérieux compétiteurs venant du Luxembourg et de sa Grande Région s’affrontent pour tenter de gagner leur place aux grandes finales du 26 juin 2022. Après deux semaines de compétition, le classement reste très serré et il est encore difficile de décerner les favoris pour le podium. Seul Blackpearl, le champion en titre, se démarque en tête de classement avec 6 points, soit un début de saison parfait. À un point près nous retrouvons ensuite quatre joueurs : Wayes, Pitou, Xene et Thaddeus ; et ceux-ci sont suivis de près par Krypto, Diddy et Magic, qui comptent seulement une défaite de plus. Tout reste à faire, et les prochaines semaines de compétition s’annoncent palpitantes ! Ne ratez pas le prochain stream ce samedi 2 avril, sur Twitch !