Monde virtuel: Le premier metavers luxembourgeois va s'ouvrir au grand public

Rappelons que le premier metavers luxembourgeois a été lancé en juin 2022 par Virtual Rangers et l'agence The Dots, dédiée à la tech, à l'innovation et au digital. «Une trentaine» d'acteurs publics et privés, issues de domaines divers (télécommunications, culture, science, administration) ont depuis déboursé 2 500 euros ou 5 000 euros pour acheter un petit ou un grand «Dot», une sorte de pavillon personnalisable à l'infini, et qui permet à l'entreprise de présenter ses atouts. Citons les CFL, POST Luxembourg, la Fedil, ou encore Luxinnovation.