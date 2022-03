Ukraine : Le premier milliardaire russe à dénoncer la guerre

Le milliardaire russe Mikhaïl Fridman a dénoncé la guerre en Ukraine dans une lettre aux employés de son fonds LetterOne, le premier oligarque russe à s'exprimer contre le conflit.

«Je suis né en Ukraine occidentale, où j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Mes parents sont des citoyens ukrainiens et vivent à Lviv, ma ville préférée», écrit-il dans cette lettre publiée dimanche par le journal économique Financial Times et dont les propos ont été confirmés par LetterOne à l'AFP.