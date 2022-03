Libye : Le Premier ministre annonce des législatives

Récemment écarté par le Parlement, Abdelhamid Dbeibah ne compte céder le pouvoir qu’à un gouvernement élu et a annoncé des élections législatives à venir.

Le Premier ministre libyen en exercice Abdelhamid Dbeibah, récemment écarté par le Parlement, a réaffirmé lundi qu’il ne céderait le pouvoir qu’à un gouvernement élu, et annoncé des élections législatives avant fin juin. Déjà minée par les divisions entre institutions concurrentes à l’Est et à l’Ouest, la Libye s’est retrouvée avec deux premiers ministres rivaux à Tripoli, après avoir manqué l’échéance électorale cruciale de décembre.

Le Parlement siégeant à l’Est a en effet désigné le 10 février, l’ex-ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha pour remplacer Abdelhamid Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire. Or, ce dernier assure qu’il ne cédera le pouvoir qu’à un exécutif sorti des urnes. Outre le remplacement d’Abdelhamid Dbeibah, les députés ont voté pour une nouvelle feuille de route politique, qui doit aboutir à une élection présidentielle au plus tard dans quatorze mois.

Dans un discours télévisé lundi soir, Abdelhamid Dbeibah a lancé une diatribe contre la «classe politique hégémonique» et en particulier le Parlement, dont la décision «imprudente» de le remplacer «conduira inévitablement à la guerre». Il a à son tour annoncé une nouvelle feuille de route politique qui doit débuter par la tenue d’élections législatives «au plus tard le 24 juin», date marquant la fin du processus politique parrainé par l’ONU.

C’est dans le cadre de ce processus qu’Abdelhamid Dbeibah avait été désigné il y a un an à la tête d’un gouvernement intérimaire, après des années de guerre et de divisions, pour mener la transition en organisant des élections présidentielle et législatives initialement prévues en décembre dernier.