Affaire aux Pays-Bas : Le Premier ministre avait-il le droit d'effacer ses sms?

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a-t-il enfreint la loi en supprimant des sms? Il s'est défendu mercredi en expliquant avoir archivé tous les messages importants et supprimé les autres.

«Je me suis conformé aux directives», s'est défendu devant des journalistes M. Rutte, surnommé «Premier Téflon» par les médias néerlandais en raison de sa capacité à survivre aux scandales. Il a souligné qu'il n'avait pas enfreint la loi sur l'archivage, insistant qu'il n'avait «jamais délibérément» caché des affaires importantes en supprimant des messages. Selon la loi néerlandaise sur les archives, certaines correspondances gouvernementales doivent être conservées afin de pouvoir expliquer au public - y compris aux députés et aux journalistes - pourquoi certains choix ont été faits.

«Pas un grand fan de smartphones»

Mais le journal s'est dit surpris de n'avoir reçu que des messages transmis par le Premier ministre à son personnel et a demandé plus d'informations. Un avocat représentant l'État néerlandais a déclaré mardi que le chef du gouvernement avait procédé à un «archivage en temps réel» et qu'il n'y avait aucune raison de soupçonner un délit. Le Premier ministre, «pas un grand fan de smartphones» selon ses dires, et connu pour son attitude frugale et ses trajets à vélo à travers La Haye, a expliqué avoir conservé son ancien modèle dans le cadre de ses fonctions.