Israël: Le Premier ministre Benjamin Netanyahu hospitalisé d'urgence

Le bureau du chef du gouvernement confirme l'hospitalisation et assure qu'il est «en bonne forme». «Il y a peu de temps, le Premier ministre est arrivé au Sheba Medical Center», le plus grand hôpital d'Israël, situé près de Tel Aviv, a indiqué son bureau dans un communiqué.

Déshydraté

«Il est en bonne forme et fait l'objet de contrôles médicaux», a ajouté le communiqué. Dans un second communiqué, le bureau de M. Netanyahou a indiqué que ce dernier avait passé du temps vendredi dans la chaleur accablante de la mer de Galilée, dans le nord d'Israël. Et sans chapeau, selon le Jerusalem Post.