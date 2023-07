Grande-Bretagne: Le Premier ministre britannique raconte: «Le racisme, cela vous pique, cela fait mal»

«Bien sûr que j'ai connu le racisme en grandissant, bien sûr que je sais que cela existe», a déclaré Rishi Sunak, 43 ans, à la BBC. Le racisme «vous pique comme très peu d'autres choses le font», a ajouté le chef du gouvernement conservateur. «Et j'exerce un métier où je suis critiqué tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes», a-t-il continué. «Cela vous pique. Cela fait mal».

Rishi Sunak était interrogé en marge d'un match de cricket, quelques jours après la publication d'un rapport accablant selon lequel il s'agit d'un sport d'élite raciste et sexiste. «Un jour, j'étais avec mon jeune frère et ma jeune sœur à Southampton (sud de l'Angleterre) et des gens ont dit plusieurs choses et je me suis senti doublement mal», a raconté Rishi Sunak.

«Nous avons fait des progrès incroyables»

«Je me sentais mal. Et j'avais mon frère et ma sœur avec moi et je ne voulais pas qu'ils entendent et qu'ils soient exposés (à ces propos). C'était vraiment difficile». Mais le Premier ministre a assuré dans cette interview que le pays avait changé. «Ce qui me réconforte, c'est que les choses qui me sont arrivées quand j'étais enfant, je pense qu'elles n'arriveraient pas à mes enfants aujourd'hui, parce que je pense que nous avons fait des progrès incroyables en tant que pays et que nous devrions en être fiers».

Rishi Sunak a deux filles, Anoushka et Krishna. Instagram

«Le racisme, le sexisme ou toute autre chose n'a pas sa place dans notre société et lorsque nous le voyons, nous devons l'éradiquer», a dit aussi Rishi Sunak. Rishi Sunak, qui a grandi à Southampton, est l'aîné de trois enfants et le fils d'un médecin généraliste du système de santé public et d'une pharmacienne. Nés en Inde ou d'origine indienne, ses grands-parents ont émigré d'Afrique orientale vers le Royaume-Uni dans les années 1960.

«Très dur à lire»

Il a rapidement accédé à l'élite en fréquentant le Winchester College, un très chic pensionnat pour garçons. Il a ensuite étudié la politique, la philosophie et l'économie dans les prestigieuses universités d'Oxford, en Angleterre, et de Stanford, aux Etats-Unis.

Il a jugé «triste» le rapport sur le cricket, un sport qu'il affectionne particulièrement. «C'était, pour les gens qui aiment le cricket, très dur à lire».