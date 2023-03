En Thaïlande: Le Premier ministre dissout l'Assemblée et provoque des élections

Le vote met aux prises l'impopulaire Prayut, arrivé au pouvoir à la faveur d'un putsch militaire, et la fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, la bête noire de l'armée et qui, malgré un exil de plus de dix ans, continue d'animer la vie politique thaïlandaise. La deuxième économie d'Asie du Sud-Est vit depuis quelques semaines au rythme d'une campagne qui avait début de manière non-officielle, entre meetings et affiches électorales dans les rues.