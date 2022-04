Attaque en Israël : Le Premier ministre donne à l’armée une «liberté totale» pour agir

Naftali Bennett a donné aux forces de sécurité une «liberté d’action totale» pour «vaincre la terreur», après une attaque meurtrière perpétrée jeudi par un Palestinien à Tel-Aviv.

«Nous donnons une liberté d’action totale à l’armée, au Shin Beth (renseignement intérieur) et à toutes les forces de sécurité afin de vaincre la terreur. Il n’y a pas, et il n’y aura pas, de limites à cette guerre», a déclaré vendredi le Premier ministre israélien Naftali Bennett lors d’un point de presse aux côtés du ministre de la Défense Benny Gantz.

«Israël est le pays le plus puissant de la région. Nos ennemis le savent. Les forces armées et les autres agences de sécurité vont utiliser toutes les capacités défensives et offensives nécessaires afin de juguler cette vague de terrorisme», a dit Benny Gantz.