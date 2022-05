Sri Lanka : Le Premier ministre doté du portefeuille des Finances

Le ministère des Finances sri-lankais a été octroyé au Premier ministre Ranil Wickremesinghe, alors que le pays traverse une grave crise économique.

En défaut de paiement

Faute de devises, l’État insulaire en défaut de paiement sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars ne peut plus financer ses importations. Le pays de 22 millions d’habitants subit depuis des mois des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments et connaît de longues coupures d’électricité quotidiennement et des records d’inflation.