Le Premier ministre japonais renonce à une hausse de son salaire

Le salaire annuel de M. Kishida devait ainsi augmenter de 460 000 yens (2 850 euros environ) pour totaliser 40,6 millions de yens (autour de 250 000 euros). «Il est vrai que la décision d'augmenter le salaire du Premier ministre et des ministres a été critiquée par l'opinion publique japonaise», or, «il faut éviter de susciter de la méfiance», a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno.

Alléger les effets de l'inflation

Par conséquent, «si le projet de loi est adopté par le Parlement, le Premier ministre, les ministres et les vice-ministres ont décidé de reverser le montant de leurs augmentations de salaire au Trésor public», a poursuivi M. Matsuno. M. Kishida a dévoilé la semaine dernière un nouveau vaste plan de soutien à l'économie japonaise, équivalent à plus de 100 milliards d'euros, afin d'alléger notamment les effets de l'inflation sur la population et tenter de regonfler sa cote de popularité chancelante.