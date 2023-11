Le Premier ministre portugais a présenté sa démission

Eclaboussé par une affaire de corruption ayant conduit à l'inculpation de l'un de ses ministres et de son chef de cabinet, le Premier ministre portugais, le socialiste Antonio Costa, a annoncé mardi avoir présenté sa démission. «Les fonctions de Premier ministre ne sont pas compatibles avec un quelconque soupçon portant sur mon intégrité. Dans ces circonstances, j'ai présenté ma démission au président de la République», le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, a-t-il déclaré devant la presse.

Il revient désormais au chef de l'Etat de l'accepter. «L'avenir dépendra des décisions du président», a ajouté Antonio Costa, l'un des rares socialistes à la tête d'un gouvernement européen. L'affaire éclaboussant le Premier ministre portugais porte, selon le parquet, sur des soupçons de «malversation, corruption active et passive de titulaires de fonctions politiques et trafic d'influence» dans le cadre de l'attribution de licences d'exploration de lithium et de production d'hydrogène.