Inde : Le Premier ministre rend hommage à Gandhi, mort il y a 75 ans

Le Premier ministre Narendra Modi a rendu hommage au Mahatma Gandhi à son mémorial Raj Ghat à New Delhi.

«Je m’incline devant Bapu à l’occasion de son punya tithi (anniversaire de sa mort) et je me souviens de ses profondes pensées», a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur Twitter lundi avant de prendre part à une cérémonie à New Delhi à l’occasion de l’anniversaire de la mort du Mahatma Gandhi, le héros de l’indépendance du pays, abattu à bout portant par un fanatique hindou il y a 75 ans.