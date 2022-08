En Thaïlande : Le Premier ministre suspendu par la Cour constitutionnelle

Premier ministre par intérim

«En cas de suspension, Prawit Wongsuwan sera Premier ministre par intérim, et Prayut Chan-O-Chan continuera comme ministre de la Défense, une fonction qu’il occupe actuellement», a déclaré mardi à la presse Wissanu Krea-ngam, également vice-premier ministre – il y en a six.

Crise politique à quelques mois des élections

En cause, la Constitution de 2017, rédigée sous la junte militaire et jugée favorable aux intérêts de l’armée. Une lecture pro-Prayut de ce texte prend comme point de départ du calcul des huit ans 2017, soit l’entrée en vigueur de la Constitution. Une autre prend même comme point de départ 2019, année des élections législatives qui ont légitimé son pouvoir.

Rebattre les cartes

Ancien général comme Prayut Chan-O-Cha dont il est très proche, Prawit Wongsuwan est également le chef du Palang Pracharat, le principal parti au pouvoir. Il a été rattrapé en 2018 par un scandale qui a révélé plus d’un million d’euros de montres de luxe non déclarées dans son patrimoine. Il a été plus tard blanchi des soupçons de corruption. L’un de ses principaux dossiers sera la préparation du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok, les 18 et 19 novembre.