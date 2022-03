Conflit en Ukraine : Le Premier ministre ukrainien démissionne

Le Premier ministre ukrainien a annoncé jeudi sa démission en dénonçant la dissolution de la coalition gouvernementale au Parlement au milieu d'un conflit armé avec les séparatistes.

«J'annonce ma démission compte tenu de la dislocation de la coalition parlementaire, qui bloque les initiatives gouvernementales», a déclaré le Premier ministre ukrainienl Arseni Iatseniouk, en dénonçant un «crime politique et moral». La coalition gouvernementale au Parlement ukrainien s'était désintégrée jeudi, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées. «La coalition parlementaire "Le Choix européen" a cessé d'exister au Parlement», a déclaré M. Tourtchinov devant les députés. Plus tôt dans la journée deux partis politiques ukrainiens, Oudar, de l'ex-boxeur Vitali Klitschko, allié du président Petro Porochenko et Svoboda (Liberté, droite nationaliste) ont annoncé leur retrait de la coalition au pouvoir.