Emporté par le Covid : Le premier président du Bélarus, un des fossoyeurs de l'URSS, est mort

Le premier président du Bélarus indépendant et l'un des fossoyeurs de l'URSS, Stanislav Chouchkevitch, est mort à 87 ans, a annoncé mercredi son épouse.

Stanislav Chouchkevitch, ici au centre, avec l'Ukrainien Léonid Kravtchouk (à droite) et le russe Boris Eltsine, juste après la signature du texte mettant fin, en 1991, à l'Union soviétique.

Le 8 décembre 1991, les présidents de la Russie, du Bélarus et de l'Ukraine soviétiques, Boris Eltsine, Stanislav Chouchkevitch et Léonid Kravtchouk, avaient signé un traité organisant la dissolution de l'URSS, forçant peu après son dernier dirigeant Mikhaïl Gorbatchev à la démission et signant ainsi l'arrêt de mort de la puissance soviétique.