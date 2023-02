A Europa-Park: Le premier rail de vos futures sensations fortes a été posé

Le 14e grand huit d'Europa-Park, élu meilleur parc de loisirs au monde, est actuellement en construction dans le futur quartier croate. L'attraction, située à côté du quartier grec, supportera 1 385 mètres de rails, le premier de ces rails a été symboliquement posé ce mercredi 1er février. «Il faut compter quatre jours pour qu'un rail soit monté, peint et prêt à être transporté», indique le parc qui rappelle que l'entreprise familiale Mack Rides «est l'un des leaders du marché dans le développement ainsi que la production d'attractions de parcs de loisirs».

Plus de 200 employés produisent, à Waldkirch et Herbolzheim, des grands huit, attractions aquatiques et autres manèges pour le marché mondial. «Environ 95% des productions sont exportées à l’international», indique un communiqué.