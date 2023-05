Musique: Le premier single de Charles Leclerc cartonne

On peut faire vrombir son moteur et rouler à plus de 300 km/h tout en sachant poser délicatement des doigts sur les notes d’un piano. La preuve avec Charles Leclerc, pilote de Formule 1 et pianiste à ses heures perdues. Le Monégasque de 25 ans, a en effet publié son premier morceau, «AUS23», un solo au piano de plus de 4 minutes.