Le premier titre du Barça terni par des sifflets

Après la Marseillaise lors de rencontres au Stade de France, c'est au tour de La Marcha Real de subir les foudres du public, lors de la finale de la Coupe d'Espagne mercredi soir.

L'entrée du roi d'Espagne Juan Carlos et de la reine Sofia a été copieusement sifflée, de même que l'hymne national qui a immédiatement suivi, par des supporteurs du Barça et de Bilbao, des clubs situés dans deux régions d'Espagne où les velléités nationalistes sont les plus fortes.

"Des milliers de personnes sifflent le roi et l'hymne, et TVE (la télévision publique qui retransmettait le match, ndlr) le dissimule", titrait jeudi matin le quotidien de droite El Mundo. El Pais, premier quotidien généraliste payant d'Espagne (gauche), sans titrer sur l'incident, écrivait en "Une" que "l'arrivée du roi au stade Mestalla (à Valence, où se jouait la finale, ndlr), et l'hymne national ont été reçus par de longs sifflets que TVE a évité de retransmettre en direct".

«Au revoir l'Espagne»

Les images ont finalement été diffusée à la mi-temps, et jeudi matin, la radio nationale attribuait l'incident à une "erreur humaine" et non à une volonté d'occulter les faits. RTVE, la maison-mère de l'audiovisuel public, devait publier un communiqué dans la matinée.

Certains indépendantistes catalans sont familiers d'actions contre le roi, comme par exemple brûler publiquement des photos du monarque. Les journaux publient également la photo d'une grande pancarte qui a été déployée dans le stade, signée par des organisations indépendantistes catalanes. On pouvait y lire, en anglais "Nous sommes les nations de l'Europe, au revoir l'Espagne", au dessus de photos du chef du gouvernement socialiste espagnol José Luis Rodriguez Zapatero et du leader de l'opposition de droite Mariano Rajoy. Elle a été retirée par la police avant le début du match, remporté 4-1 par le FC Barcelone.