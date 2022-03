Le preneur d'otages a été arrêté

Un déséquilibré a pris le contrôle dans la nuit de dimanche à lundi dans un aéroport jamaïquain d'un avion canadien avec 182 personnes à bord, avant d'être maîtrisé par la police.

Le preneur d'otages avait ensuite libéré 174 passagers et deux membres d'équipage mais retenu plusieurs heures six autres membres d'équipage à bord de l'appareil. Finalement, plus de sept heures après le début de l'incident, "les six membres d'équipage sont sortis de l'avion et l'homme a été placé en détention au moment où nous parlons", a déclaré M. Vaz.