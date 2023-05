États-Unis: Le prénom étonnant du petit garçon de Rihanna révélé

Si Rihanna n’avait pas caché son premier enfant, prenant même la pose avec lui pour Vogue , elle avait décidé de garder son prénom secret. C’était compter sans la ténacité du Daily Mail qui a réussi à se procurer une copie du certificat de naissance du garçon et qui a ainsi pu révéler son nom au monde entier.

Le bébé, qui a vu le jour le 13 mai 2022 à 10h58 au Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles et dont le papa est Asap Rocky, s’appelle RZA Athelston Mayers. Selon toute vraisemblance, ses parents ont choisi son prénom en hommage au rappeur et producteur Robert Fitzgerald Diggs, dit RZA, membre fondateur et leader du groupe de hip-hop Wu-Tang-Clan.