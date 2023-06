Le Web s'affole: Le prénom original «made in France» qu'a choisi Neymar pour sa fille

Neymar vient de boucler sa 6e saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et a visiblement craqué pour la langue française. Dans quelques semaines, lui et sa compagne Bruna Biancardi vont pouponner. Après avoir révélé le sexe du bébé lors d'une incroyable Gender reveal (c'est une fille!), le couple a dévoilé le prénom de la future princesse. Dans une story Instagram, la future maman a ainsi indiqué qu'elle se prénommerait Mavie, une contraction de «ma» et «vie», a-t-elle expliqué. «Moi et Mavie sommes prêtes», a-t-elle ajouté.