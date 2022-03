Nouveau cabinet : Le président afghan a désigné son gouvernement

Ashraf Ghani a nommé lundi les ministres de son gouvernement, plus de trois mois après avoir été investi à la tête du pays.

Un nouveau gouvernement d'union nationale a été nommé lundi à Kaboul plus de trois mois après l'investiture du président Ashraf Ghani, alors que l'impasse politique menaçait de miner la relance économique et de nourrir l'insurrection islamiste. Le secrétaire général de M. Ghani, Abdul Salam Rahimi, a lu les noms de 25 ministres, dont trois femmes, qui vont former le nouveau cabinet, après plusieurs semaines de négociations entre les deux anciens rivaux de la présidentielle de 2014, le président et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah.