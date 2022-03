Au Brésil : Le président Bolsonaro est sorti de l'hôpital

Le président brésilien Jair Bolsonaro a quitté l'hôpital lundi pour regagner Brasilia, huit jours après une opération d'une hernie abdominale, à São Paulo.

Le président brésilien Jair Bolsonaro est sorti de l'hôpital lundi, pour regagner Brasilia, huit jours après une opération d'une hernie abdominale à São Paulo, et à une semaine d'un déplacement à l'ONU, à New York. Le convoi présidentiel a quitté l'hôpital pauliste en début d'après-midi, a constaté l'AFP. «Hospitalisé depuis le 7 septembre, le président va sortir de l'hôpital cet après-midi, après une séance de kinésithérapie», avait annoncé en matinée un dernier bulletin médical de l'hôpital Vila Nova Star.

Jair Bolsonaro est parti à destination de l'aéroport de Congonhas pour prendre un vol pour Brasilia. «Le président poursuivra sa convalescence à domicile, en suivant les recommandations médicales sur son alimentation et ses activités physiques», ont précisé les médecins. L'intervention chirurgicale, la quatrième depuis que Jair Bolsonaro a été poignardé pendant la campagne électorale par un déséquilibré il y a un an, avait duré plus de cinq heures, deux de plus que prévu. Les chirurgiens sont intervenus pour remédier à une éventration de la paroi abdominale.