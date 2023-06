Football: Le président de l'AC Ajaccio conteste la version des parents de Kenzo

En médaillon, les quatre hommes qui sortent de la loge où se trouvait Kenzo et son père. Les agresseurs croisent au même moment la mère de famille.

L’agression du petit Kenzo, âgé de huit ans et atteint d’un cancer du cerveau, a ému et scandalisé au-delà du petit monde football. Ce geste ignoble s’est produit samedi dernier lors de la dernière soirée de Ligue 1, dans une rencontre opposant l’AC Ajaccio à l’Olympique de Marseille.

Des supporters corses s’en sont pris à Kenzo et à sa famille, alors qu’ils se trouvaient pourtant dans une loge du stade François Coty. Selon les parents du petit supporter marseillais, des individus totalement incontrôlables l’ont forcé à retirer son maillot de l’OM et l’auraient brûlé devant lui. «C’est un enfant de huit ans qui est là pour qu’on réalise ses rêves parce qu’il a un cancer», aurait crié la maman à la quinzaine de Corses qui, en retour, l’auraient piétinée.

À la suite de la divulgation des faits, la direction du AC Ajaccio en colère a évoqué des «actes inqualifiables» commis par ses supporters et dit sa volonté de porter plainte. L’affaire était remontée jusqu’à la tête de l’État français, puisqu’Emmanuel Macron avait demandé des sanctions.

«Il semblerait hélas, que les informations communiquées immédiatement après les faits, ne soient que très partiellement conformes à la réalité. Au début, je n’avais aucune raison de douter de la véracité des déclarations des parents du petit Kenzo, car il m’apparaissait impossible qu’ils aient pu vouloir instrumentaliser leur petit garçon malade à des fins de bad buzz. C’est pourquoi, soucieux de préserver les intérêts de mon club et sincèrement révolté, je me suis associé aux manifestations de soutien vis-à-vis de cette famille et condamné avec fermeté les faits tels qu’on les avait exposés».