Le président de Radio France s'empare des ondes

Tollé. Des syndicats de Radio France ont dénoncé vendredi une intervention à l'antenne de Jean-

Luc Hees qui a interrompu une interview du journaliste Edwy Plenel, invité de la matinale de France Inter.

Deux minutes avant 9h, M. Hees est intervenu à l'antenne en disant: "On vous entend sur cette antenne de service public. C'est la radio qui est la plus écoutée le matin à cette heure-là (...) ça prouve quelque chose. On va vous entendre encore Edwy Plenel.