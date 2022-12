Justice : Le président du Conseil départemental des Vosges sera jugé en juin pour alcool au volant

François Vannson risque 2.000 euros d’amende et six mois de suspension du permis de conduire.

Le président du Conseil départemental des Vosges, François Vannson (LR), sera jugé le 9 juin prochain devant le tribunal correctionnel d’Epinal pour conduite en état d’alcoolémie, la peine proposée par le parquet lors d’une procédure de plaider-coupable ayant été refusée par la juge, a indiqué mercredi son avocat, Me Stéphane Giuranna. M. Vannson, 60 ans, a comparu mercredi matin lors d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le parquet a proposé 2.000 euros d’amende et six mois de suspension du permis de conduire.

Il a «reconnu les faits» et «accepté la peine», a souligné Me Giuranna à la sortie de l’audience, évoquant un refus «totalement incompréhensible» et «l’impression qu’on veut traiter M. Vannson de manière plus sévère qu’un justiciable lambda». «On doit rester juge, et pas devenir justicier», a-t-il ajouté, avant de rappeler que son client avait un casier judiciaire vierge, n’avait jamais eu d’accident de la route et n’avait perdu que quatre points «en 42 ans de permis de conduire».