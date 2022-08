Football : Le président d’un club de foot insulte un rival, il écope d’un an de prison

Récemment, ce dernier a été condamné en appel à un mois de détention pour avoir injurié le président du club rival d’al-Ahly, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Al-Ahly et Zamalek, les deux plus grands clubs de football du pays et parmi les plus importants du continent, sont des rivaux historiques, dont les supporters s’affrontent régulièrement après les matches.