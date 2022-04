Sri Lanka : Le président fait appel à l’armée et instaure un couvre-feu

Des troupes armées aux pouvoirs étendus pour arrêter des suspects ont été déployées quelques heures au Sri Lanka, après la déclaration de l’état d’urgence par le président.

Il a justifié sa décision par la «protection de l’ordre public et le maintien des fournitures et des services essentiels à la vie de la communauté». Des soldats équipés d’armes automatiques avaient déjà été déployés pour contrôler la foule aux stations-service et ailleurs, mais ils étaient plus nombreux samedi. «Avant l’état d’urgence, l’armée ne pouvait pas agir seule et devait jouer un rôle de soutien à la police, mais depuis vendredi, elle est seule et a plus de pouvoirs», a expliqué un responsable de la police.