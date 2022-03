Le président guinéen a passé l'arme à gauche

Un capitaine de l'armée a annoncé mardi la dissolution du gouvernement et des institutions républicaines ainsi que la suspension de la Constitution en Guinée.

La Guinée n'a plus ni gouvernement, ni institutions, ni président. "À compter d'aujourd'hui, la Constitution est suspendue, ainsi que toute activité politique et syndicale", a déclaré le capitaine Moussa Dadis Camara, lisant un communiqué sur les ondes de la radion d'État, Radio Conakry.

"Le gouvernement et les institutions républicaines sont dissous", a-t-il ajouté en annonçant qu'un "conseil consultatif" allait bientôt être mis en place, "composé de civils et militaires".

Cet officier, qui était jusqu'à présent chef de la section carburant à l'intendance des armées, a lu un communiqué de teneur résolument sociale, évoquant le "désespoir profond de la population" et accusant les gouvernants d'en être responsables.

"La Guinée a fêté le cinquantenaire de son indépendance le 2 octobre avec un classement dans la catégorie des pays les plus pauvres de la planète. Avec les immenses ressources naturelles dont elle est dotée, la Guinée aurait pu être beaucoup plus prospère, mais l'histoire et les hommes en ont décidé autrement", a-t-il dit.