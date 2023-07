Ouzbékistan: Le président Mirzioïev largement réélu

Le président sortant de l’Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev, a été largement réélu à l’issue de la présidentielle anticipée de dimanche dans le pays le plus peuplé d’Asie centrale, selon les résultats préliminaires. D’après ces résultats transmis lundi par la Commission électorale lors d’une conférence de presse dans la capitale Tachkent, M. Mirzioïev a obtenu 87,05% des voix et décroche ainsi un mandat de sept ans, jusqu’en 2030, tandis que la participation frôle les 80%.

«L'être humain est la valeur suprême»

Chavkat Mirzioïev avait convoqué cette présidentielle dans la foulée du référendum constitutionnel du 30 avril, adopté à plus de 90%, qui valide le passage du quinquennat au septennat et l’autorise à se représenter pour deux mandats supplémentaires. Des mesures qui ouvrent la voie au maintien théorique au pouvoir jusqu’en 2037 du dirigeant, qui avait été le Premier ministre de son prédécesseur, Islam Karimov, entre 2003 et 2016.