Mondial 2022 : «Le président n'a pas su trouver ses mots»

Et, dans l'euphorie du vestiaire, Didier Deschamps et ses hommes ont eu droit à une visite présidentielle. Emmanuel Macron, qui avait fait le déplacement au Qatar pour l'occasion, a couru, grand sourire aux lèvres, vers le vestiaire, lançant, avant de franchir la porte un: «Viens Lilian!» à Lilian Thuram, héros d'une autre demi-finale, celle de 1998, et père de Marcus, dont l'entrée en jeu, mercredi soir, a pesé sur le match.