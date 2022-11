Guinée équatoriale : Le président Obiang réélu avec 94,9% des voix

Un des régimes les plus fermés au monde

«La Commission électorale nationale proclame le candidat Obiang Nguema Mbasogo, président de Guinée équatoriale pour les 7 prochaines années», a annoncé Faustino Ndong Esono Eyang, président de la Commission électorale, qui a précisé que le taux de participation s’établissait à 98%. Les pourcentages obtenus par les candidats de l’opposition, Andrés Esono Ondo de Convergence pour la Démocratie Sociale (CPDS), seul parti d’opposition qui ne soit pas interdit, et Bonaventura Monsuy Asumu, du Parti de la coalition sociale démocrate (PCSD), n’ont pas été communiqués. Ils ont respectivement recueillis 9684 et 2855 suffrages, dans un des régimes les plus fermés et autoritaires au monde où l’opposition est réprimée et muselée.