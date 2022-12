Pérou: «Le président Pedro Castillo a organisé un coup d’Etat»

Pérou : «Le président Pedro Castillo a organisé un coup d’État»

Le président péruvien Pedro Castillo a ordonné mercredi la dissolution du Parlement quelques heures seulement avant que celui-ci ne se réunisse pour débattre d’une motion visant à le destituer, et annoncé l’établissement d’un «gouvernement d’exception». Dans un message à la nation prononcé depuis le palais présidentiel, le président de gauche a déclaré «dissoudre temporairement le Congrès de la République et établir un gouvernement d’urgence exceptionnel».

Il a également annoncé «convoquer dans les plus brefs délais un nouveau Congrès doté de pouvoirs constituants pour rédiger une nouvelle Constitution dans un délai ne dépassant pas neuf mois». «Cette situation intolérable ne peut plus durer, et c’est pourquoi, en réponse aux demandes des citoyens… nous avons décidé d’établir un gouvernement d’urgence visant à rétablir l’État de droit et la démocratie», a-t-il indiqué avant de détailler les mesures prises.