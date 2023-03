Chine : Le président Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat inédit

Xi Jinping a obtenu vendredi un historique troisième mandat de président chinois après un vote formel du Parlement, l’aboutissement d’une ascension qui l’a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Le résultat du vote des députés, annoncé peu avant 11h (4h au Luxmebourg), est sans appel: 2952 votes pour, zéro contre, zéro abstention. Le Parlement en Chine étant, dans la pratique, inféodé au Parti communiste (PCC) au pouvoir, l’issue du scrutin ne faisait aucun doute.

Le dirigeant de 69 ans avait déjà obtenu en octobre une prolongation de cinq ans au sommet du PCC et de la commission militaire, les deux postes de pouvoir les plus importants. Seul candidat, il a été reconduit pour la même durée comme chef de l’État. Les derniers mois ont toutefois été compliqués pour Xi Jinping, avec de grandes manifestations fin novembre contre sa politique «zéro Covid» et une importante vague de décès qui a suivi l’abandon en décembre de cette stratégie sanitaire.