Le prêtre fricote avec une nana en bikini

Les photos d'un des religieux les plus populaires des Etats-Unis, enlaçant tendrement sur le sable une jeune femme en maillot de bain, ont scandalisé sa paroisse de Miami Beach.

Les images prises par des paparazzi et publiées par la revue en espagnol TVNotas montrent le père Alberto Cutié, 39 ans, en train d'embrasser fougueusement une jeune femme sur une des plages les plus fréquentées de Miami. Tous deux sont en maillot de bain. Le prêtre a admis les faits et demandé «pardon» dans une lettre, en assurant que son «dévouement envers Dieu restait intact».