Principauté : Le Prince Albert veut agrandir Monaco

Un nouveau projet d'extension de Monaco vers la mer est à l'étude, un an après avoir décidé d'arrêter un premier projet beaucoup plus ambitieux.

Fontvieille est un quartier de Monaco situé en contrebas du "Rocher" où se trouvent le Palais princier et le centre historique de la ville. En décembre dernier, le prince avait annoncé son intention d'arrêter un important projet d'extension en mer, d'une dizaine d'hectares, dont le coût était estimé entre 5 et 10 milliards d'euros, en raison de la crise économique et de l'impact négatif possible sur l'environnement.