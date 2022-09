Famille grand-ducale : Le prince Charles s'est fait plaisir à la Schueberfouer

Comme de nombreux enfants du pays et de la Grande Région, le prince Charles a fait un tour à la Schueberfouer, mardi, à la veille de la fermeture sans feu d'artifice de la fête foraine luxembourgeoise. Deuxième dans la liste d'accession au trône luxembourgeois, le fils du couple grand-ducal héritier Guillaume et Stéphanie, âgé de 2 ans et 4 mois, a eu l'air de bien s'amuser.

La Cour a publié quelques clichés de la promenade entre les manèges. On y voit Charles pratiquer la pêche aux canards, covoiturer avec son papa sur l'auto-tamponneuse ou encore manger une gaufre et faire un tour de carrousel. Bref, un après-midi normal pour un enfant du Luxembourg. Avec simplement un peu plus de photographes et d'attention de la part des autres visiteurs…