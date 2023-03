Couronne britannique: Le prince Edward récupère le titre de duc d'Edimbourg de son défunt père

Couronne britannique : Le prince Edward récupère le titre de duc d'Édimbourg de son défunt père

Le prince Edward, 13e dans l'ordre de succession au trône britannique et plus jeune enfant de la défunte reine, après Charles, Anne et Andrew, joue un rôle discret mais actif de représentation pour la famille royale, au Royaume-Uni mais aussi à l'étranger. À plusieurs reprises durant sa vie, le prince Philip avait affirmé vouloir que son titre, qu'il portait depuis son mariage avec Elizabeth en 1947, revienne à son plus jeune fils.