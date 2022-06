Famille grand-ducale : Le prince Félix fête ses 38 ans

LUXEMBOURG - Le fils cadet du couple grand-ducal fête ce vendredi son 38e anniversaire.

Mariés en 2013, ils sont les heureux parents de la petite Amalia (bientôt 8 ans) et du petit Liam (5 ans et demi). Ils vivent aujourd'hui dans le sud de la France où le prince et la princesse gèrent le domaine viticole du «Château les Crostes».