Carnet rose: Le prince François, deuxième enfant de Stéphanie et Guillaume, est né

La Grande-Duchesse héritière Stéphanie a donné naissance ce lundi, à 10h04, à son deuxième enfant. Le bébé prénommé François mesure 53 cm et pèse 3,575 kg, annonce la Cour grand-ducale. La naissance a eu lieu à la maternité Grande-Duchesse Charlotte, à Luxembourg. Le prince, qui portera les prénoms de François Henri Luis Marie Guillaume, et la princesse Stéphanie se portent bien, est-il précisé.

La Grande-Duchesse héritière et son mari Guillaume, fils du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa, sont déjà parents d'un petit Charles, né le 10 mai 2020. Le prince François est le sixième petit-enfant du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa, après Gabriel (17 ans) et Noah (15 ans), fils du prince Louis, Amalia (8 ans) et Liam (6 ans), enfants du prince Félix, et donc Charles (2 ans).