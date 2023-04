Famille royale: Le prince Harry accuse son frère d'avoir conclu un accord avec un tabloïd

Le prince Harry est en guerre depuis plusieurs années contre la presse à scandale, qu’il tient pour responsable de la mort de sa mère Diana. Le duc de Sussex a lancé des poursuites contre des journaux britanniques, notamment contre News Group Newspapers (NGN), l’éditeur du Sun et de News of the World, aujourd’hui disparu. Le trentenaire, qui assistera au couronnement de son père sans Meghan Markle, les accuse d’avoir recueilli illégalement des informations.