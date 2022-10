People : Le prince Harry et Elton John attaquent l’éditeur du «Daily Mail»

Le fils du roi et le chanteur font partie d’un groupe de six personnalités britanniques qui affirment avoir été mises sur écoute. Leurs comptes bancaires auraient aussi été piratés.

Le chanteur Elton John et le prince Harry, ainsi que quatre autres personnalités britanniques, accusent l’éditeur du Daily Mail de pratiques illégales à leur encontre. Photomontage/AFP

Le prince Harry et Elton John font partie des six personnalités publiques à attaquer en justice l’éditeur du Daily Mail, accusant le tabloïd britannique d’avoir obtenu des informations les concernant de manière illégale, ont indiqué jeudi leurs avocats.

Le groupe a «pris connaissance de preuves irréfutables et extrêmement pénibles selon lesquelles ils avaient été victimes (…) de violations flagrantes de la vie privée» de la part d’Associated Newspapers Limited (ANL), ont indiqué les avocats. C’est la première fois que de telles poursuites visent ANL, éditeur du Daily Mail.

Les actrices Liz Hurley et Sadie Frost se sont jointes à la plainte

Aux côtés du prince Harry et d’Elton John se trouvent également le mari du chanteur David Furnish, les actrices Liz Hurley et Sadie Frost ainsi que Doreen Lawrence, la mère du jeune Britannique Stephen Lawrence victime d’un meurtre raciste en 1993. Cette dernière a également entamé des poursuites contre le groupe du magnat des médias Rupert Murdoch, qui édite notamment le tabloïd The Sun.

Selon les avocats des six plaignants, ANL aurait employé des détectives privés pour mettre sur écoute, dans leur voiture ou à leur domicile, les six personnalités. Ils affirment aussi que des paiements ont été effectués à des policiers «ayant des liens corrompus avec des détectives privés» pour obtenir des informations, que des données médicales ont été «obtenues par la tromperie» et que des comptes bancaires et des informations financières ont été accessibles «par des moyens illicites et des manipulations».

Dans le sillage du scandale des écoutes téléphoniques

«Nous réfutons totalement et sans ambiguïté ces diffamations grotesques qui ne semblent être rien d’autre qu’une tentative planifiée et orchestrée pour entraîner les titres du Mail dans le scandale des écoutes téléphoniques concernant des articles vieux de 30 ans», a réagi ANL.

La presse tabloïd britannique avait été secouée il y a une dizaine d’années par plusieurs scandales d’écoutes illégales pratiquées dès le début des années 2000. Il s’agissait au début de l’affaire en 2005 d’écoutes dans les messageries de collaborateurs des princes William et Harry, mais l’émotion avait culminé à l’été 2011 lorsque le tabloïd News of the World avait écouté la boîte vocale d’une collégienne disparue et finalement retrouvée morte, Milly Dowler.

Les révélations avaient débouché sur la fermeture en catastrophe du tabloïd dominical du magnat des médias Rupert Murdoch, qui avait versé deux millions de livres à la famille de Milly Dowler dans un arrangement à l’amiable.