jeux du Commonwealth : Le prince Harry s'invite aussi sur une photo

Comme sa grand-mère il y a quelques jours, le prince a «photobombé» le cliché de deux sportifs.

Le frère de William a «photobombé» une image montrant le boxeur Trevor Shailer et le joueur de rugby Gordon Tietjens aux jeux du Commonwealth. Assis deux rangs derrière eux, le prince lève les pouces et ouvre grand la bouche. Résultat: on ne voit plus que lui sur la photo qu'a postée Shailer sur Facebook. «La photo du jour», a-t-il écrit avant de la choisir comme photo de profil.