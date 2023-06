Mariage royal: Le prince héritier de Jordanie a dit «oui» à sa fiancée

Les mariés ont prononcé leurs vœux au Palais de Zahran, à Amman, en présence de leurs familles et de 140 autres invités, dont la Première dame des États-Unis, Jill Biden, le couple princier britannique William et Kate, le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, ou encore le roi Philippe de Belgique. La princesse Beatrice, petite-fille de la reine Elizabeth II et fille aînée du prince Andrew, était également présente.

Rapprochement entre les deux pays

«Hussein est votre fils, vous êtes sa famille et c'est votre mariage», a déclaré aux Jordaniens le 23 mai, dans une vidéo diffusée sur YouTube, la mère du marié, la reine Rania. Cette union qui pourrait aider au rapprochement entre Ryad et Amman. Le roi Abdallah II a désigné son fils aîné, Hussein ben Abdallah dès ses 15 ans comme héritier du trône. La mariée, elle, est née et a été élevée dans une riche et influente famille d'Arabie saoudite, proche de la famille royale saoudienne, avant d'étudier aux États-Unis comme son époux.