Famille royale du Danemark : Le prince Joachim réagit: «Pourquoi faut-il que mes enfants soient punis?»

Plus jeune fils de la reine, le prince Joachim, 53 ans, a quatre enfants de 23 à 10 ans, nés de deux mariages: Nikolai, Felix, Henrik et Athena.

Margrethe II du Danemark, seule reine d'Europe et monarque au plus long règne du continent, a retiré leur titre princier aux quatre enfants de son fils Joachim pour leur permettre de vivre une vie plus normale.

La première femme du prince Joachim, mère des deux aînés, avait confié dès jeudi être «sous le choc» depuis l'annonce de la reine de retirer le titre de princes à ses fils Nikolaï et Félix (23 et 20 ans). Son ex-mari, le prince Joachim est également dans l'incompréhension. Il a indiqué avoir été prévenu le 5 mai dernier que la reine voulait réformer la maison royale «mais on m'avait indiqué que leur titre leur serait retiré quand chacun d'eux aurait 25 ans, or, Athéna (NDLR: la petite dernière) n'aura 11 ans qu'en janvier prochain», déplore-t-il dans les colonnes de B.T..